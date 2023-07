Sonia Bruganelli? "Non la voglio": chi fa calare la mannaia sull'ex lady Bonolis

31 luglio 2023 a

Gran fermento e lavorio in vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle, il programma di assoluto successo condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. Fari puntati sulla trasmissione e in particolare sulla giuria: chi ci sarà? Chi invece no?

Si parte dalle certezze, i quattro giurati che non si toccano. Ovvero: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. In bilico, invece, Selvaggia Lucarelli. La Carlucci vorrebbe confermare la blogger, ma la squadra di Ballando e i vertici Rai avrebbe idee differenti (comprensibili, dopo tutte le grane piantate dalla Lucarelli nel corso dell'ultima stagione e non solo).

Dunque, proprio al posto della Lucarelli, secondo Dagospia avanzerebbe l'ipotesi Sonia Bruganelli, che sarebbe stata proposta da Viale Mazzini alla conduttrice. Ma la Carlucci non sarebbe affatto persuasa dall'idea: nel caso, la vorrebbe in veste di concorrente. La decisione finale arriverà a settembre, ma secondo TvBlog per la Bruganelli in giuria non ci sono possibilità perché, si legge sul sito del programma, "come sempre accade, l’avrà vinta la Carlucci, che è direttore artistico del programma, la Lucarelli resterà". Ammesso e non concesso che Selvaggia voglia davvero restare.