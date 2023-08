Reazione a Catena, domanda da censura: "C'è chi lo infila e chi..."

01 agosto 2023 a

Siparietto divertente, ma anche imbarazzante a Reazione a Catena. Nella puntata di lunedì 31 luglio, un doppio senso ha scatenato la risata di Marco Liorni e non solo. Durante il gioco "Quattro per una", novità di quest’anno, gli indizi la dicono lunga, o almeno così sembra:

- può essere semplice

- c’è chi l’infila e c’è chi l’appoggia

- si piega ma non si spezza

Lo studio di Rai 1 a quel punto non si contiene. E neppure i concorrenti, con le campionesse Le Tre e Lode e gli sfidanti I Girasoli che sghignazzano e Liorni che, simpaticamente, non si dà pace: "Ragazzi, non riesco a capire perché ridete (…) Non capisco questa ilarità", ironizza mentre la soluzione era "carta".

Intanto Liorni ha appena ricevuto una promozione. Sarà lui ad andare in onda fino al ritorno de L'Eredità, che slitta. La trasmissione d'ora in poi condotta da Pino Insegno non ritornerà a settembre come al solito, ma a gennaio. E così Reazione a Catena, il programma dell'estate, continuerà a tenere compagnia al pubblico fino alla fine dell'anno. Sarà ancora questo programma, quindi, a occupare la fascia preserale di Rai 1 per poi fare staffetta con la new entry Insegno.