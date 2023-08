Maria De Filippi, "l'ultimatum": il caso che scuote Mediaset

03 agosto 2023 a

Gemma Galgani tornerà nella prossima edizione di Uomini e donne su Canale 5. A quanto pare avrà un'altra occasione per cercare l'amore ma sarà l'ultima. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show, come si legge sul nuovo numero del settimanale Mio: "Gemma ci riproverà anche quest’anno: a fine agosto, infatti, ripartono le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese sarà, ovviamente, presente nel parterre femminile della trasmissione, pronta a rimettersi a caccia dell’amore. Questo, però, sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel Trono Over”.

Nel frattempo, mentre circolano sul web i nomi dei nuovi possibili tronisti, ci si chiede anche chi tornerà in studio tra i protagonisti del Trono Over. Qualcuno ha ipotizzato l’assenza definitiva di Armando Incarnato, dopo le ultime scelte fatte da Pier Silvio Berlusconi sui programmi Mediaset. E qualcuno si chiede anche se farà ritorno in studio Isabella Ricci. Quest’ultima è da mesi al centro delle polemiche per via della fine della sua storia d’amore con Fabio Mantovani dopo un anno di matrimonio. Infine, c’è chi sogna il ritorno di Giorgio Manetti, che sicuramente riuscirebbe a creare scompiglio con la Galgani.