Natalia Paragoni, cade il costume? Caos in spiaggia

24 agosto 2023 a

a

a

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori da poco tempo. Adattarsi alla nuova vita non è facile, ma al tempo stesso la coppia non ha rinunciato alla prima vacanza con la neonata Ginevra. I due sono andati in Puglia per godersi le acque cristalline delle zone di Taranto. Nelle scorse ore ha fatto discutere una storia condivisa su Instagram dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Quest’ultima ha inquadrato il proprio bikini - che tra l’altro appartiene al famoso brand di Emily Ratajkowski, dal costo di 200 euro - mentre galleggia in mare. Alcuni utenti hanno dedotto da questa storia che la Paragoni ha fatto il bagno senza indossarlo: di conseguenza c’è chi l’ha criticata perché mamma e quindi non dovrebbe fare certe cose. Ammesso che sia successo davvero, non ci sarebbe nulla di male: le critiche basate sul perché si è madri sono assurde e fuori dal tempo.

"Sei una depravata": scandalo per il nudo integrale della star di Maria De Filippi Guarda

Poi però la Paragoni ha condiviso alcuni scatti su Instagram, compreso uno in cui si concede una birra insieme al compagno. Apriti cielo: nei commenti c’è chi l’ha criticata aspramente perché “non si dovrebbero bere alcolici mentre si allatta una bambina di appena un mese”. I criticoni da tastiera dimenticano però che la Paragoni ha spiegato di non poter allattare la neonata, che sta assumendo latte artificiale.