La star di Maria De Filippi? Nudo integrale: "Sei una depravata"

27 luglio 2023 a

a

a

"Sei una depravata". Bufera su Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne di Maria De Filippi e compagna di Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La coppia ha appena avuto una bimba e Natalia informa continuamente i follower su Instagram su cosa significhi, per lei, essere diventata mamma. Gioie, paure, ansia, piccole e grandi preoccupazioni e scoperte quotidiane. Ma a scatenare le critiche dei fan (e degli "odiatori") è una delle ultime foto pubblicate dalla Paragoni: un nudo integrale artistico quando era ancora incinta, con didascalia dolceamara: "Bye bye pancia".

"Pier Silvio non lo vuole". Clamoroso veto a Mediaset: il (famosissimo) politico che non andrà in onda

C'è chi la accusa, scurrilmente, di aver pubblicato una foto oscena. Altri, più garbati, la riprendono: "Allora capisco tutto: il bel periodo, la gravidanza, il corpo che cambia, il futuro allattamento ma, perché mostrare una foto nuda del tutto solo per far notare il pancione?". E ancora: "Credo sia eccessivo soprattutto per una riservata come lei dice di essere...non mostra solo il pancione... 9 mesi in continuazione... sempre lo stesso genere di foto... a me non piace poi ognuno è libero di fare ciò che vuole e di dire ciò che pensa soprattutto per questi personaggi pubblici... se vogliamo chiamarli così".

"Questa foto non ha alcun senso. Nulla a che vedere con la gravidanza". Un utente, velenoso: "Pur di fare soldi!". "Sì è vero, la gravidanza è la cosa più bella del mondo. Ma poi mi chiedo, c'è veramente bisogno che per mostrare la gravidanza debba per forza farsi fotografare integralmente nuda? Si, ognuno fa come gli pare, di certo non ci si scandalizza di vedere un corpo nudo in una foto tra l'altro vedo non vedo, ma ormai sincerante sembra come se 'sfruttassero' la gravidanza per farsi delle foto che in realtà senza pancia non si farebbero... questo non è sfruttare il momento per apparire? Secondo me sì".

"Quante volte al giorno lo facciamo": Zelletta senza freni, confessione piccante sulla fidanzata

Natalia però raccoglie anche pareri favorevoli: "Chi si scandalizza per un corpo nudo femminile e non capisce la sua bellezza... mentalmente non lo capirò mai!". "Sei bellissima e per niente volgare. La volgarità è una cosa intrinseca, se una persona la possiede non se ne libera nemmeno quando è perfettamente vestita. La trasuda. In questi scatti vedo solo purezza, nel tuo corpo vedo solo incanto. Il problema, al limite, sta negli occhi che guardano".