Ballando, chi sta corteggiando Milly Carlucci: commozione estrema

31 agosto 2023 a

a

a

Ancora in via di definizione il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci starebbe continuando a lavorarci. Nei giorni scorsi molti nomi sono stati già svelati da Dagospia. Secondo Giuseppe Candela, pare che in pista possa scendere nei prossimi giorni anche la giornalista Carlotta Mantovan, moglie dell'amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 e legato a Carlucci da una storica amicizia. La conduttrice del talent di Rai 1 starebbe corteggiando da tempo la giornalista.

"Veramente pesante". Paola Barale, che bordate su Ballando: cosa rivela

Lo scorso anno, la Mantovan aveva partecipato allo show della Carlucci come ballerina per una notte. E ora la trattativa per inserirla nel cast sarebbe in corso. Anche se - scrive Candela - Carlotta sarebbe "alle prese con qualche dubbio...". Per quanto riguarda il resto del cast, i nomi più gettonati per il momento sono quelli di Teo Mammucari, Paola Perego, Simona Ventura e del futuro marito Giovanni Terzi. E non solo, perché si è parlato anche di Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro. Secondo alcune indiscrezioni, a scendere in pista potrebbero essere anche due star di "Mare Fuori", ovvero Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari.