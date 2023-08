Milly Carlucci, il periodo buio della collega: "Raccomandata da Dio"

21 agosto 2023 a

"La verità è che sono stata raccomandata da Dio dopo un periodo orribile nel quale la vita mi ha tolto tutto”: Rossella Erra, intervistata dal settimanale Mio, ha parlato in questi termini di un diverbio avuto nella scorsa edizione di Ballando con le stelle con Selvaggia Lucarelli, che si era chiesto chi l'avesse raccomandata. Parlando del suo periodo più buio, la Erra ha raccontato: "Nel giro di pochi mesi è morta mia madre, ho perso il lavoro e anche tutti i soldi che avevo".

La giurata del popolo ha svelato: “Quello che mi è accaduto è stato destabilizzante. Ero piena di debiti, per non parlare della disperazione e della depressione. Poi il Signore mi ha fatto un regalo…”. Rossella ha spiegato che quando le è capitata l’occasione di lavorare in Rai, l’ha colta subito: “Mi ci sono dedicata completamente”. Poi ha voluto ringraziare le conduttrici con cui ha lavorato, come Caterina Balivo, che l’ha voluta nel cast di Vieni da me, ma anche Bianca Guaccero e, soprattutto, Milly Carlucci, che l’ha portata in prima serata a Ballando.

Alla fine, riferendosi all'episodio con la Lucarelli, Rossella Erra ha dichiarato ironicamente: “Selvaggia se la deve prendere con Milly Carlucci se lavoro a Ballando!”. Mentre sulla prossima edizione dello show, Rossella si è detta felicissima se dovesse esserci in qualche modo Barbara D’Urso, commentando anche i rumors secondo i quali uno dei concorrenti potrebbe essere il giornalista Antonio Caprarica: “Lui per me è la storia dell’Inghilterra”.