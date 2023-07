Teo Mammucari, "vaffa" a Mediaset: rumors, "dove lo ritroveremo"

31 luglio 2023 a

Manca poco al ritorno di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel frattempo circolano diverse indiscrezioni sia sulla giuria che sul cast della prossima edizione. Una di queste voci riguarda Teo Mammucari, che quest'anno non farà più parte della giuria di Tu si que vales su Canale 5. Al suo posto Luciana Littizzetto.

Ora, però, si dice che Mammucari sia pronto a finire dietro al bancone di Ballando. E allo stesso tempo non è stata esclusa nemmeno l'ipotesi di una sua eventuale discesa in pista come ballerino. Per ora, comunque, si tratta solo di voci. Nulla di certo o ufficiale. Tra l'altro Mammucari con la Carlucci ci ha già lavorato a Il cantante mascherato, sempre su Rai 1. Dopo quella piacevole esperienza, la conduttrice ha pensato di includere il collega anche nel team di Ballando? Chissà, per scoprire se è vero non resta che attendere la notizia ufficiale.

Un'altra indiscrezione riguarderebbe invece il cast: secondo Dagospia, Simona Ventura e Bruno Barbieri potrebbero essere pronti a scendere in pista e mettersi alla prova con la danza. Si tratterebbe di un'esperienza nuova per entrambi. Anche in questo caso, però, non c'è ancora nulla di confermato,