Paola Barale, bordate su Ballando: "Veramente pesante", il dietro le quinte

Paola Barale non conserva un ricordo particolarmente positivo della sua esperienza a Ballando con le stelle. Una nuova edizione partirà il prossimo ottobre, sempre in prima serata su Rai1 e con la conduzione di Milly Carlucci. Il cast deve ancora essere annunciato, fatta eccezione per Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. In attesa di scoprire tutti gli altri nomi, la Barale è tornata sulla sua esperienza a Ballando.

Lo ha fatto nel corso di un’intervista a Libreria Lecce: “Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l’anno scorso è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo”. Insomma, un bilancio non proprio positivo, quello della Barale, ma allo stesso tempo non è stato tutto da dimenticare.

“Da un certo punto di vista mi ha fatto bene - ha aggiunto - dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso. Io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno ‘gossipparo’ e invece l’anno scorso lo è stato. Il giurato con cui andavo più d’accordo? Nessuno. Quando mi dicevano che ballavo male loro volevano che io mi arrabbiassi, invece io dicevo ‘hai ragione’”.