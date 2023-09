Maria De Filippi, il colpo è pazzesco: ecco chi torna ad "Amici"

07 settembre 2023 a

Dopo una pausa durata soltanto un anno, Anna Pettinelli è pronta a tornare come insegnante ad Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Un ritorno attesissimo, che è stato accolto con grande entusiasmo dai fan del programma. La speaker radiofonica è pronta a risalire in cattedra e a scovare giovani e promettenti cantanti. Il suo è sempre stato un contributo fondamentale nello show. La Pettinelli ha infatti saputo scaldare gli animi in studio, complici anche i continui battibecchi con Rudy Zerbi.

La speaker radiofonica ha raccontato al portale TAG24 di aver ricevuto una telefonata diretta da parte della stessa De Filippi, che le ha chiesto di tornare in una maniera molto curiosa. "Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda”, ha spiegato la Pettinelli. Il sottinteso, ovviamente, è che la conduttrice conoscesse già le intenzioni della speker. “Quindi è stato bello ricevere la telefonata di Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’”, ha poi aggiunto.

L'unico nodo da sciogliere per la nuova insegnante di Amici sarà dettato dal difficile rapporto con Rudy Zerbi. "Se non saremo d’accordo, non saremo d’accordo. In tutto quello che vedete in tv tra me e Rudy non c’è niente di preordinato - ha dichiarato la Pettinelli - nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo".