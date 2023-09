Mara Venier, torna Domenica In: la prima (drammatica) intervista

13 settembre 2023 a

È attesissimo il ritorno di Domenica In, programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. In vista dell'esordio previsto per il 17 settembre, sono tante le voci che circolano sugli ospiti. Stando a TvBlog la prima e toccante intervista sarà a Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo. Il 24enne napoletano è stato ucciso durante la lite per un parcheggio fuori da un pub a Napoli. Fermato per l’omicidio un 17enne che si è giustificato dicendo di essersi difeso.

E gli altri ospiti? A fare i primi nomi ci pensa DavidaMaggio.it. Ecco allora che nella prima puntata ci sarà Matteo Garrone reduce del Leone D’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. Chiusa l’ampia pagina dedicata al regista e al cinema, si passa alla musica. Ospiti i Pooh, al secolo Red Canzian, Roby Facchinetti, Dody Battaglia e Riccardo Fogli. A loro Venier dedicherà una lunga intervista frammentata dall’esecuzione dei loro brani storici che hanno fatto la storia della musica italiana.

Intanto Venier è pronta a tornare in onda con il suo talk di Rai1 la cui formula con il passare degli anni è rimasta intatta. Nel frattempo, però, si susseguono le voci su un presunto addio della conduttrice nella prossima stagione. Chi la sostituirà ancora non è dato saperlo, ma c'è chi punta su Barbara d'Urso.