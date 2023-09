Mara Venier lascia Domenica In alla d'Urso? "Ci siamo scritte": bomba in Rai

01 settembre 2023 a

a

a

Quella che sta per iniziare potrebbe essere l’ultima stagione televisiva alla guida di Domenica In per Mara Venier. Il condizionale è d’obbligo perché con la conduttrice non si può mai dire mai: in teoria avrebbe dovuto lasciare il timone già da tempo, ma ogni anno è sempre presente a portare avanti un format che ormai è strettamente legato alla sua persona.

"Vieni qui a dirmelo". Il botta e risposta tra Mara Venier e Rita Dalla Chiesa

Per il secondo anno consecutivo non ci sarà la sfida con Barbara d’Urso: una rivalità che ha infiammato gli appassionati televisivi in passato, ma che adesso non esiste più. Anche perché la d’Urso è stata definitivamente fatta fuori da Mediaset, che le ha tolto pure la conduzione di Pomeriggio Cinque dopo quindici anni di onorato servizio. A proposito della d’Urso, la Venier ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti: “Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi”.

"Si parte da qui": Mara Venier, il messaggio che conquista i fan

“La notizia di Barbara - ha aggiunto la conduttrice di Domenica In - ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque. Bisogna rispettare chi ha fatto bene il proprio e lei è una brava”. Insomma, la Venier non avrebbe alcun problema se fosse la d’Urso a prendere il suo posto: tra l’altro le due si sono scritte dopo che Barbara ha perso Pomeriggio Cinque.