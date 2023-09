Mara Venier, "solo per soldi". Nicola Carraro e la famiglia, rivelazione clamorosa

05 settembre 2023 a

23 anni di amore e 17 di matrimonio. Con date così importanti alle spalle, Mara Venier e Nicola Carraro sono più uniti che mai. Eppure all'inizio le differenze non aiutarono. "Nessuno ci dava due lire tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati presto". E invece... Tutto ha avuto inizio da una cena cena. Era il 19 settembre 2000. "Lui - racconta la conduttrice di Domenica In al Corriere della Sera - viene da una famiglia pazzesca (padre Gian Gerolamo Carraro e madre Pinuccia Rizzoli, secondogenita di Angelo Rizzoli, fondatore dell’omonima casa editrice, ndr ); io sono sempre stata anarchica, libera, indipendente, famiglia semplice. Volevo essere chiara". Per questo, confessa, "un giorno, a modo suo, ha voluto ricordargli che: 'Io resto una pescivendola'".

E proprio questo faceva storcere il naso ad alcuni: "Diversi amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all'altezza". Da qui la decisione di Mara di chiedere un appuntamento alla mamma di Nicola per dirle che il suo amore non era legato a interessi materiali. Lo stesso Carraro sapeva che l’avrbbe sposata, "non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma per una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subìte".

Solo una crisi nella loro lunga relazione. "Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna - ricorda la Venier -. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: 'Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi' Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto".