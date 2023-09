Cristina Scuccia fatta fuori da Tale e quale show, Conti: "Condizioni inaccettabili"

14 settembre 2023 a

Ha fatto rumore l'esclusione di Cristina Scuccia da Tale e quale Show. L'ex suor Cristina, rivelazione di The Voice e poi concorrente dell'Isola dei famosi, una volta dismessa la tonaca e tornata allo stato laicale, era data in predicato di partecipare a un altro show televisivo, questa volta quello condotto da Carlo Conti su Rai 1. Niente da fare, e a spiegarne i motivi è stato lo stesso conduttore toscano alla vigilia (il 22 settembre) della nuova edizione del fortunato talent-vip di viale Mazzini.

Il siluramento della Scuccia, che secondo molti sarebbe stata sicuramente a suo agio in un format che prevede esibizioni musicali (con l'aggiunta di travestimenti), sarebbe legato alla trattativa impossibile con la stessa concorrente.

"Sì, avevamo scelto Cristina - spiega Conti in una intervista a DiPiùTv -, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via". Un po' come accaduto all'Isola, dove per evitare polemiche aveva chiesto di non indossare bikini, preferendo dei pantaloncini sportivi.

"Noi abbiamo rifiutato - precisa ancora il conduttore di Tale e quale - perché se avessimo concesso a lei 'favoritismi' avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale quale show, pure quest'anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare". E all'ex Suor Cristina non resterà che guardare lo show dal suo salotto di casa.