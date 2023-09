Gf, "oggi si ricomincia a drogare?": verso la prima squalifica

14 settembre 2023 a

La nuova edizione del Grande Fratello - il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - continua a far discutere. Dopo le lamentale da parte degli autori e le bugie raccontate da Angelica Baraldi, è scoppiato anche il caso Paolo Masella. Il macellaio sembra trovarsi in una posizione a rischio di possibile squalifica. La ragione sta nel fatto che né il pubblico a casa né la produzione sembrano gradire il suo comportamento né il tono di alcune delle sue affermazioni, soprattutto quando ha trovato il modo di scherzare sulla droga e sull'atleta olimpico Alex Schwazer.

Lo sportivo ha iniziato ad allenarsi al Gf in vista delle Olimpiadi del prossimo anno. Durante una seduta di allenamento Masella ha pronunciato una frase piuttosto infelice. "Oggi si ricomincia a drogare?", ha detto Paolo mentre guardava l'atleta allenarsi per poi ritrattare immediatamente: "Ehm, a prendere gli integratori". Schwazer non ha sentito la battuta ma i telespettatori non hanno particolarmente apprezzato l'ironia del Nip. "La seconda squalifica ingiusta, ma questo pensa di far ridere con questa battuta?", ha scritto una utente sui social.

L'atleta olimpico si trova al Gf proprio per raccontare a tutti la propria storia. "Dopo le Olimpiadi di Pechino 2008 - ha confessato ad Alfonso Signorini - avrei avuto bisogno di riposare, ma non era il mio modo di pensare. Dovevo allenarmi sempre meglio e per questo sono incappato nel doping e poi sono caduto in depressione. Non stavo bene - ha aggiunto Schwazer - e pensavo che il doping fosse la via d'uscita: sbagliavo, ma in certi momenti è difficile rendersene conto".