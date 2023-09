Antonella Clerici fa sbottare il super-pasticcere: "Mi avete dato poco tempo!"

20 settembre 2023 a

Antonella Clerici, conduttrice del programma Rai1 È sempre mezzogiorno, ha grandi aspettative per gli ascolti di questa stagione. E con l’annuncio di Damiano Carrara come ospite per la punta del 18 settembre ha creato grande attesa tra il pubblico. Infatti non si tratta di un'ospitata come tante altre. Lo chef, con la sua vasta esperienza in programmi molto seguiti come Bake Off e Cake Star, ha guadagnato la reputazione di uno dei pasticcieri più competenti e carismatici della televisione italiana. Ma tutto va secondo i piani. Carrara è apparso a disagio nel contesto dello show. E fin dall’inizio è emerso un leggero attrito tra le aspettative del pasticcere e le reali tempistiche del format televisivo.

La Clerici ha cercato fin da subito di garantire a Carrara tutto il tempo necessario per presentare e preparare la sua ricetta del Tiramisù. Ma il pasticcere, abituato a lavorare con precisione e dettaglio, ha sentito la pressione di un timer immaginario. Nel corso della preparazione, lo chef ha dovuto effettuare diverse scelte in tempo reale. Come scegliere se utilizzare savoiardi pre-preparati o se mostrare al pubblico alcuni passaggi fondamentali nella loro realizzazione. Costretto a dover saltare diverse tappe per la preparazione del dessert, lo chef si è poi rivolto direttamente alla Clerici esclamando: “Mi avete dato poco tempo”.

Anche se il pasticcere ha dovuto affrontare diverse sfide durante la trasmissione, ha comunque dimostrato tanto talento e passione per la pasticceria.Nonostante non fosse stato possibile mostrare tutti i passaggi della preparazione, Carrara ha infatti sorpreso tutti presentando un Tiramisù già pronto, dimostrando la sua preveggenza e competenza.