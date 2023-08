Antonella Clerici, "ci sono problemi con lei": indiscrezione bomba in Rai

31 agosto 2023 a

a

a

Il nome di Arisa per la giuria di The Voice Kids su Rai 1 è a rischio? Nei giorni scorsi gli esperti tv avevano dato quasi per certa la presenza nel talent di Antonella Clerici, dopo l'addio ad Amici di Maria De Filippi. Ora, però, stanno facendo parecchio discutere le foto senza veli che l'artista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove ha scritto di essere alla ricerca di un marito: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio".

Arisa? "Un por***o educativo": ipotesi a luci rosse dopo le foto | Guarda

Questo però non metterà a rischio la sua partecipazione al programma di Rai 1. Parola di Giuseppe Candela, che su Dagospia, scrive: "Le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché 'bacchettoni' ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai 1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici". E poi: "Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto. Non solo, le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo".