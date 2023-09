Tg1, Antonella Clerici crolla in lacrime: "Qui c'era speranza"

06 settembre 2023 a

Antonella Clerici non trattiene l'emozione. La conduttrice di È sempre mezzogiorno, programma in onda sul primo canale Rai, si è collegata con il Tg1. Qui Clerici ha ripercorso la sua carriera, ricordando un amico e collega: Fabrizio Frizzi. E proprio per l'occasione non è riuscita a trattenere le lacrime.

"Queste immagini per me sono sempre faticose perché lì c’era la speranza", ha detto aggiungendo che ogni estate incontra sua figlia Stella, quella che a suo dire sarà l’erede di Fabrizio. "Sono sicura, spero di esserci ancora quando lei debutterà" ha ammesso. Intanto manca sempre meno al suo ritorno in studio. "Lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità".

Un format che sta riscuotendo successo, ma che voleva essere ben diverso da quello che va oggi in onda. Inizialmente, infatti, l'idea era quella di fare una piccola trasmissione da casa sua. Poi però ha capito che sarebbe stato un po’ difficile o, come l’ha definito lei, "a prova di divorzio" e quindi ha deciso di trasferire il bosco nello studio. La difficoltà? "Ho condotto da sola, veramente da sola. Io non avevo neanche un partner perché nessuno ci credeva. Ero veramente da sola su quel palco e allora ho pensato di mettere in scena me stessa". Ed è stato un successo.