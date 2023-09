Antonella Clerici, cala il gelo in studio: "L'ho messa in mezzo alle gambe, meraviglioso"

12 settembre 2023 a

Momenti di imbarazzo a È sempre mezzogiorno. Protagonisti del siparietto, Antonella Clerici e Ivano Ricchebono. Qui, nella puntata di martedì 12 settembre, lo chef corso dalla conduttrice con una bottiglia di vino in mano. "Ah, sei riuscito ad aprire il vino? Bello" ha detto la padrona di casa di Rai 1. Da qui la battuta che ha generato non poche risate: "Ho messo la bottiglia in mezzo alle gambe, meraviglioso".

Immediata la reazione della Clerici: "Hai detto una cosa dietro l’altra che è meglio che tu non dica più niente". Doppi sensi a parte, Clerici ha voluto anche ringraziare il pubblico per gli ascolti di ieri dicendosi grata di aver sentito subito l’affetto. Poi un pensiero è stato rivolto a un altro degli chef più amati del programma: Fabio Potenzano, oggi presente in studio.

"Ho saputo che c’è una novità" ha detto Antonella rivolgendosi al cuoco siciliano. "Sì arriva una cicogna" ha risposto lui preso alla sprovvista. Antonella ha domandato se si sa già se sarà un maschio o una femmina e lo chef, che è già papà, ha rivelato che la famiglia si allargherà con l’arrivo di un maschietto. Insomma, il cast della trasmissione si allarga.