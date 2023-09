Antonella Clerici scoppia in lacrime: perché Anna Moroni la fa crollare

14 settembre 2023 a

a

a

Per qualche minuto E' sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, si trasforma in una specie di Carramba che sorpresa. Vincono i sentimenti, trionfano le lacrime. Quelle, per inciso, della stessa conduttrice presa alla sprovvista dalla sorpresa di autori e regia. A un certo punto, da dietro le quinte entra con passo deciso e occhiali calati sugli occhi niente meno che Anna Moroni, la star del programma precedente di Antonellina, La prova del cuoco.

L'abbraccio tra le due amiche è destinato a diventare un momento cult di questa edizione dello show, una clip nata per diventare "meme" social istantaneamente. E forse, conoscendo la rete, diventerà una delle immagini più virali dell'intera annata televisiva.

Antonella Clerici, una foto straziante: "L'unica a ricordarsi di lei" | Guarda

Il classico suono del campanello introduce l'ingresso dell'ospite. La Clerici si blocca, si guarda intorno. Poi intravede a una decina di metri di distanza la Moroni, che marcia nello studio al ritmo danzerecchio di Strong enough di Cher. "Anna! Anna! Annina!", inizia a urlare la Clerici completamente fuori controllo, entusiasta e commossa. La Moroni viene travolta dall'abbraccio della conduttrice, che la stringe al collo senza proferire parola che non sia "Annina ciao", con il viso segnato dal pianto a dirotto.

"Che bello vederti!", ripete ancora incredula. "Sono così contenta che tu sia venuta, non me l'aspettavo. Dove ti hanno nascosto?", continua la padrona di casa con la voce rotta dal pianto. Tutti i presenti in studio si asciugano gli occhi, sopraffatti dall'emozione. Ovviamente il video è stato commentatissimo dai telespettatori in tempo reale.