Reazione a Catena, "che ansia! Aiuto": da Liorni esplode il "caso-Giulio"

24 settembre 2023 a

Cambio della guardia a Reazione a Catena: il quiz pre-serale campionissimo in termini di share e condotto da Marco Liorni, infatti, ha dei nuovi campioni. Nella puntata di sabato 23 settembre capitolano infatti gli Argonauti in favore de I Rompicapo.

I nuovi campioni sono un terzetto di ragazzi originari di Milano composto da Luca, Giulio e Matteo. Il loro nome è dovuto alla passione, comune, per i giochi che richiedono intelletto e ragionamento. E il terzetto si è dimostrato davvero in gamba, risolvendo catena dopo catena fino ad imporsi nel gioco finale sugli Argonauti. Vittoria nettissima: indovinata 19 parole contro le sei degli avversari.

Nel gioco finale, con vittoria potenziale di 103mila euro, però i neo-campioni hanno commesso molti errori: alla fine, giocavano per 805 euro. Ma hanno comunque sbagliato: hanno optato per "annate", quando invece la soluzione era "annusare".

Sui social, ovviamente, il consueto diluvio di commenti e di reazioni. Molti complimenti per I Rompicapo, ma anche molti commenti attirati da Giulio, un ragazzo piuttosto eccentrico e particolare. "Giulio quanta ansia mi metti", scriveva un utente. "Giulio è un po' strambo, aiuto!", aggiungeva un altro. E così via, di commento in commento.