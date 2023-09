Cristina Scuccia, dopo il "no" di Conti pronta a ripartire da Mediaset

25 settembre 2023 a

a

a

Un nuovo progetto all'orizzonte per Cristina Scuccia: dopo il no a Tale e Quale show, il talent condotto da Carlo Conti su Rai 1, l'ex suora è pronta a ripartire da Mediaset. Gerry Scotti, infatti, ha rivelato a Verissimo che l'ex naufraga dell'Isola dei famosi farà parte della nuova edizione di Io canto su Canale 5. Nel programma, che ripartirà a ottobre dopo dieci anni di stop, la Scuccia ricoprirà il ruolo di coach, avendo così un ruolo inedito.

La Scuccia, però, non sarà l’unico coach a Io Canto Generation. Ad aiutare i concorrenti della trasmissione, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, saranno anche Mietta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Iva Zanicchi e Benedetta Caretta, vincitrice di una passata edizione di Io Canto. In giuria, invece, ci saranno Orietta Berti, Michelle Hunziker, Al Bano e Claudio Amendola.

"Forse è stata colpa mia": Gerry Scotti scuote Rai e Mediaset

La Hunziker, intervenuta in video ieri a Verissimo, ha spiegato che è la prima volta che veste i panni di giudice in tv: "Sarò un giudice materno ma severo. Questa è la mia prima volta da giudice. Potevo dire di no a Gerry? Ah, non vedo l’ora di iniziare". Mentre Gerry Scotti, sempre dalla Toffanin, ha detto: "Sono curioso di vedere all’opera Michelle, perché è molto appassionata di musica, non ha un momento della sua vita in cui non c’è la musica. Ogni tanto quando c’è un bel pezzo io lo mando a lei e lei a me. La vedo sul pezzo”.