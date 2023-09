Gerry Scotti a Verissimo scuote Rai e Mediaset: "Forse è stata colpa mia"

Roberto Tortora 25 settembre 2023 a

Se la zia più amata della tv è Mara Venier, lo zio lavora nella tv concorrente ed è Gerry Scotti. Quest’ultimo è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo, scatenando una vera e propria ovazione del pubblico presente in studio.

Per omaggiarlo, la conduttrice Silvia Toffanin gli ha dedicato un video che l’ha commosso e che ha aperto il cuore di Zio Gerry ad un’intervista sincera. Non senza dover schivare un paio di colpi e smentire le voci, sempre più insistenti, che lo vogliono erede di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo: “Non farò Sanremo, al massimo ci andrò seduto, in platea, a vedere una serata”, il commento lapidario e anche ironico di Gerry Scotti che, proprio con Amadeus, ha condiviso un percorso professionale simile agli esordi, con Radio Deejay compagna comune prima che la televisione rapisse entrambi per avventure diverse.

Durante l’intervista, poi, Gerry ha confessato di aver alimentato involontariamente anche lui il gossip su un suo possibile coinvolgimento con il Festival, quando su Instagram aveva scritto nella didascalia di una foto se qualcuno conoscesse un hotel non troppo costoso a Sanremo: “Forse è stata colpa mia quando ho chiesto dell’albergo a Sanremo. Ciao Ama e buon lavoro”.

Spazio, infine, ai progetti futuri, uno su tutti: Io Canto Generation, in onda la domenica sera a partire da ottobre su Canale 5. Ragazzi dai 10 ai 14 si sfideranno in una vera e propria competizione canora, guidati da valenti capisquadra come Iva Zanicchi, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta. Ognuno con la propria storia, il proprio stile e i propri metodi d’insegnamento. Un programma che tutti si augurano possa essere di grande successo.