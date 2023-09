Cristina Scuccia, look monacale addio: svolta sexy, irriconoscibile

Roberto Tortora 01 settembre 2023 a

Ce la ricordavamo timorosa in abito monacale, con gli occhiali e un’aria mite, ora Cristina Scuccia ha completato la sua trasformazione e ha dato una svolta alla fine dell’estate, cambiando radicalmente il suo look. L’ex-concorrente dell’Isola dei Famosi ha sfoggiato una chioma bionda, ordinata in lunghe treccine fino alle spalle.

Un balzo clamoroso verso la modernità. Ennesimo step dopo quello del reality adventure in cui ha abbattuto dei muri personali, come il pudore verso il proprio corpo. Si è mostrata in pantaloncini, il bikini arriverà, pian piano è diventata più disinvolta. Queste le sue parole a Verissimo: “Sto provando a mettermi in gioco, cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro da tempo".

Così, per i suoi 35 anni, l’ex-suor Cristina si è concessa un cambio di look, subito mostrato ai suoi followers su Instagram: “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno ricevuti! Siete tantissimi e meravigliosi Eh si… ho fatto le treccine!". A complimentarsi subito con lei gli ex-naufraghi, suoi compagni d’avventura, Andrea Lo Cicero e Gian Maria Sainato. Ora per la Scuccia riprenderà la vita di tutti i giorni, quella per le strade di Madrid, dove ha scelto di vivere. In attesa del prossimo album e delle prossime serate in cui si esibirà come cantante. Mistero, invece, sulla sua vita privata. Ha rivelato, durante L’Isola dei Famosi, di avere una storia d’amore con una persona che era pronta ad attendere il suo ritorno. Non si sa se si tratti di un uomo o una donna, ma di sicuro è qualcuno che ama fotografarla, anche con il nuovo taglio di capelli.