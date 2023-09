Uomini e donne, Gianni Sperti contro Gemma Galgani: scoppia la "rivolta"

25 settembre 2023 a

Gianni Sperti contro Gemma Galgani a Uomini e donne. Al centro della discussione la frequentazione della dama torinese col cavaliere Silvio, che nel frattempo vede anche la signora Donatella. Nell'esterna mandata in onda durante la trasmissione, Silvio e Donatella si sono scambiati un bacio a stampo e si sono mostrati parecchio complici. Sperti, allora, ha fatto notare che questo accade quando due persone si piacciono, lanciando così una frecciatina a Gemma, che invece ha posto l'accento su alcune frasi spinte e volgari dell'uomo.

A sorpresa, Tina Cipollari ha difeso la Galgani, spiegando che bisogna capire come Silvio si sia comportato con Donatella. E quest’ultima, allora, ha raccontato che con lei il cavaliere è stato “sempre carino e galante”. Nessuna frase volgare o spinta, insomma. A quel punto, Gianni è intervenuto di nuovo facendo notare come Donatella avesse descritto tutt’altro uomo rispetto a quello descritto dalla Galgani, lasciando intendere così che la dama torinese si fosse inventata tutto in merito al comportamento spinto di Silvio.

Le parole di Sperti, però, non sono piaciute al pubblico: la maggior parte dei telespettatori ha ricordato quanto successo nelle puntate precedenti, sottolineando che l’atteggiamento volgare di Silvio non solo sarebbe stato raccontato da Gemma, ma sarebbe stato molto evidente a tutti. L'opinionista del dating show, poi, ha fatto discutere sul web anche per un altro motivo, una domanda fatta a Maurizio, la nuova conoscenza della Galgani. Gianni, infatti, gli ha chiesto: “Tu sei un tipo passionale o basico?”. Un interrogativo che ha fatto sorridere i telespettatori.