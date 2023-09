Wanda Nara a Ballando? "Non sarà facile": le parole che commuovono

27 settembre 2023 a

"Non sarà facile ma ce la faremo": Wanda Nara ha ufficializzato, attraverso un video su Instagram, la sua presenza a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci, in partenza a ottobre su Rai 1. Nel filmato, la moglie di Mauro Icardi dice di aver visto la lista completa di concorrenti di Ballando e ironicamente aggiunge: "Milly si è dimenticata di me". Pronta la risposta della trasmissione, che ha scritto: "No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di #BallandoConLeStelle 2023! Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA".

Al momento, la showgirl ed ex opinionista del GfVip si sposta tra l'Argentina, dove lavora e dove sarebbe in cura per una malattia, la Turchia, dove gioca il marito Mauro Icardi, e l'Italia, dove spesso trascorre le sue vacanze e il tempo libero. Quando, lo scorso luglio, la tv argentina diffuse delle notizie preoccupanti sul suo stato di salute, lei confessò: "Cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l'ho saputo in tv". Successivamente, la Nara ha sempre preferito mantenere il più assoluto riserbo sulla vicenda.

Per lei, comunque, non si tratterebbe della prima volta sulla pista di Ballando: a novembre 2022 fu ballerina per una notte e scese in pista col maestro Antonio Berardi, conquistando sia la giuria che il pubblico. Già allora la Carlucci provò a proporle di partecipare all'edizione 2023. E Wanda, pur non rifiutando, parlò di una serie di problemi da risolvere prima dell'eventualità di accettare la proposta.