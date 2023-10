Reazione a Catena, delirio totale: volano dagli sgabelli, poi le lacrime

02 ottobre 2023 a

Un finale ad altissima tensione quello che si è visto a Reazione a Catena, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata del programma che sta frantumando ogni tipo di concorrenza per quel che concerne lo share è quella domenicale, del primo ottobre, dove le campionesse in carica, le Amiche in onda, si sono confermate.

L'ultima catena del trio è stata sostanzialmente perfetta, ineccepibile: la somma è rimasta quasi intatta fino all'ultimo step, dove in virtù dell'errore i 95mila euro sono stati dimezzaati. Poi, l'acquisto del terzo elemento e la soluzione al "giallo": la parola da indovinare era "movida", il primo e il terzo elemento per arrivarci erano "centro" e "Spagna".

Poco prima del termine della puntata, rivolgendosi alle Amiche in onda, Liorni ha affermato: "Ragazze, ieri sera avete sfiorato una vincita altissima, chissà come andrà stasera". Poi, come detto, la vittoria. Vincita cospica: 47.500 euro. E davanti a quel trionfo le tre sono letteralmente volate via dagli sgabelli per poi abbracciarsi, commosse e in lacrime. Già, una bella avventura e un'ottima somma, in attesa di eventuali e future vittorie.

Per comprendere quanto siano ferrate le Amiche in onda - Mariluna, Valeria e Donatella - si pensi che al gioco dell'intesa vincente hanno battute le sfidanti totalizzando 17 punti; le avversarie ferme a 4 lunghezze. Distanze siderali: il terzetto promette di restare a lungo nello studio di Rai 1.