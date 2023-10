Reazione a Catena, "costretto a comunicarlo": batosta per le Amiche in onda

03 ottobre 2023 a

Brutta batosta per le Amiche in onda. Il trio di Reazione a Catena non è riuscito a indovinare l'ultima parola. È accaduto nella puntata di lunedì 2 ottobre 2023, quando, partendo dal primo e dal terzo elemento indicati nella grafica della foto in alto, le tre hanno risposto "competizione". Il conduttore di Rai 1 è stato però costretto a comunicare loro che la parola che le avrebbe fatte vincere era invece "coniare". Niente festeggiamenti. Anche se Mariluna, Donatella e Valeria sono comunque riuscite nell'impresa di sconfiggere la squadra sfidante.

All'intesa vincente infatti hanno totalizzato più del quadruplo dei punti della squadra avversaria. Motivo per cui sono arrivate al gioco finale con 95.000 euro poi dimezzati al momento dell’acquisto del terzo elemento. Trovando la risposta corretta, si sono dunque aggiudicate 47.500€, volando letteralmente giù dagli sgabelli per la gioia nel momento in cui il padrone di casa Marco Liorni ha annunciato loro la vittoria, e non sono mancate le lacrime per la commozione.

Intanto per Liorni cresce il successo. Il programma andrà in onda fino all’ultimo giorno dell’anno, quindi il 31 dicembre, e cederà la linea dall’indomani, 1 gennaio 2024, alla nuova edizione de L’Eredità condotta da Pino Insegno. Ma Liorni non sarà impegnato solo nel preserale. Da settimana prossima il volto di Viale Mazzini sarà anche al timone di Italia Si, la cui prima puntata verrà trasmessa sabato 14 ottobre come da tradizione dalle 17.00 circa sul primo canale: sabato 7, quindi, andrà in onda l’ultima puntata speciale de La vita in diretta.