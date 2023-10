Reazione a catena, "sono raccomandate": l'ora del fango, contro chi si scatena l'odio

04 ottobre 2023 a

Pioggia di critiche alle campionesse di Reazione a Catena. Il trio del quiz di Rai 1 formato da Mariluna Deleonardis, Donatella Farina e Valeria Rizzo non convince gli spettatori. Tanti i tweet con pesanti accuse a "Le amiche in onda", da giorni protagoniste del programma di Marco Liorni. Nel mirino il modo in cui arrivano agli ultimi step stracciando gli sfidanti. Le pugliesi anche martedì sera sono riuscite a portare a casa il montepremi di oltre 16mila euro. Ma ciò che non piace ai critici, sono i quiz finali ritenuti "troppo facili".

Tra i commenti al vetriolo ecco chi denuncia i giochi "scontati e troppo facili". E ancora: "Adesso sta diventando una farsa, anche stasera catena finale a livello di scuola dell'infanzia". Qualcuno addirittura dà loro delle "raccomandate". Su Twitter infatti si legge: "Ed anche stasera un bel regalino! 20 parole facilissime… catena indovinata senza nemmeno le iniziali… peró non dobbiamo pensare male".

E ovviamente il pensiero di molti telespettatori va ai "Dai e Dai". Il trio di campioni è rimasto in gara per diverse puntate, ma non è mai riuscito a ottenere lo stesso risultato delle attuali campionesse: "I dai e dai queste catene se le sognavano anche con un montepremi che era la metà", scrive a quel punto un utente a cui ne fa eco un altro: "Il braccino corto ce l’avevano solo coi Dai e dai, tra l’altro è stata l’unica squadra di quest’anno che davvero meritava di vincere".