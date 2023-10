Uomini e donne, Maria De Filippi sbotta: "Apri la porta e te ne vai!"

04 ottobre 2023 a

Maria De Filippi perde le staffe con un corteggiatore a Uomini e donne. Nella puntata andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, la conduttrice ha rimproverato Carlo, che da giorni punta il dito contro la tronista Manuela Carriero, accusandola di averlo messo da parte ultimamente. I due sembrano discutere parecchio per questo motivo, come si è visto anche nella loro ultima esterna.

Un particolare, però, avrebbe mandato la De Filippi su tutte le furie. “Le dici anche quello che deve dire! Oh! Se non ti piace, prendi apri la porta e te ne vai! - ha sbottato la conduttrice -. Ci sta fino a un certo punto. A volte non te ne rendi conto di quanto tu possa essere prevaricante. Facendo così, non permetti a quella persona di essere se stessa. Se lasci libera una persona, sai chi hai davanti e soprattutto se lei vuole te”.

A quel punto Carlo ha provato a spiegare il motivo del suo comportamento, specificando comunque di non averlo fatto con cattiveria. La conduttrice, allora, con calma ha spiegato al corteggiatore cosa intendesse dire, dicendo di non capire come mai Carlo sia così insicuro. E infine, sorridendo, ha chiesto ai due di ballare insieme.