Reazione a catena, "rapporto"? Amiche in onda derise da tutta Italia

Esultano sui social i "nemici" delle Amiche in onda, le campionesse (non proprio amatissime) di Reazione a catena. Il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, dominatore degli ascolti della fascia, sta vivendo un perio d'oro con i 4 milioni di telespettatori quasi sempre raggiunti ogni sera e una raffica di commenti su X, l'ex Twitter, in tempo reale.

Il trio di campionesse, spesso paragonate agli indimenticati Dai e dai, sono state spesso accusate di essere baciate dalla fortuna, ma di non essere all'altezza del titolo (e i più cattivi fanno notare, a questo proposito, le scarse vincite) e addirittura "raccomandate". Veleno puro, ovviamente, senza alcuna pezza d'appoggio nella realtà. Ma così vanno le cose, in Rete, con i complottisti che hanno spesso gioco facile nel sostenere le loro tesi, persino le più strampalate.

Una cosa è certa, però: mercoledì sera alle "Amiche" Mariluna, Donatella e Valeria è andata male, anzi malissimo. Confermate campionesse dopo aver battuto i simpatici Fermi tutti (tutti e tre provenienti, nomen omen, da Fermo nelle Marche) con una prova autorevole e convincente (17 risposte giuste contro le 12 degli avversari), sono quindi arrivate alla prova conclusiva con la miseria di 1.000 euro in ballo come montepremi, diventati 618 euro dopo aver acquistato il terzo elemento.

La loro risposta, "Rapporto", è risultata sbagliata tra l'ilarità (se non addirittura il giubilo) dei telespettatori che seguono e commentano in tempo reale su X la puntata (registrata), mentre in studio Liorni si mostra sinceramente rammaricato: "Peccato, ragazze".