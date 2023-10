Gf, Alfonso Signorini "disperato": clamorosa soffiata in casa

05 ottobre 2023 a

Gli ascolti del Grande Fratello non sarebbero entusiasmanti: l'ultima puntata, andata in onda lunedì 2 ottobre, ha ottenuto il 17,9% di share contro il 25.2% della fiction "Imma Tataranni", in onda sulla rete concorrente, Rai 1. I dati, insomma, almeno per ora mostrano che la svolta anti trash del reality non ha portato i risultati sperati.

Un problema sarebbe rappresentato dalla mancanza di dinamiche interessanti all'interno della casa. Cosa di cui si sarebbe accorta anche una concorrente, Beatrice Luzzi. Quest'ultima, parlando con Fiordaliso, ha detto: "Alfonso era disperato, con tutti noi. Non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava materiale. L’ha detto due o tre volte chiaramente. Ha detto a un certo punto 'però voi mi dovete pure aiutare perché qui non riesco', facciamo qualcosa Fiorda".

A quel punto la cantante ha risposto: "Ho capito che si disperava, ma se non c’è la ciccia che dobbiamo fare?! Capisco tutto ma cosa facciamo? La colpa è anche la loro che hanno messo qui tutti gieffini fidanzati. E quindi adesso cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una certa mentalità". Della stessa opinione anche Vittorio Menozzi: "Sì ho sentito anche io Alfonso che l’ha detto. Però ci sono vari motivi. Se prendi un cast tutto fidanzato questo succede".