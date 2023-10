Ferilli, De Filippi e Littizzetto sul palco di Tu si que vales così: pubblico sconvolto

08 ottobre 2023 a

Tutti scatenati a Tu Sì Que Vales nella puntata di sabato 7 ottobre. Qui tra i partecipanti arrivano Joey e Rina, ballerini e coreografi di San Gregorio di Catania, diventati famosi sui social network ballando sulle note delle canzoni di Annalisa. Ed ecco che dopo la loro performance, i due sono riusciti a convincere i giudici a ballare con loro. "Vedere i bambini nelle piazze fare le nostre coreografie non ha prezzo" ha raccontato Joey prima di esibirsi con la moglie e un gruppo di ballerini sulle note di Bellissima, Mon amour e Disco Paradise.

I due hanno ammesso di essere emozionatissimi: "Per noi vedervi dal vivo è un sogno, ho perseguitato Rudy Zerbi. Eravamo a L'Aquila insieme, ti ho perseguitato ma non sono riuscito a raggiungerti". E il giudice non ha atteso prima di replicare: "Avete il grande merito di aver fatto ballare mezza Italia in modo semplice e divertente".

Da qui la proposta dei ballerini: "Il nostro sogno era stare qui, ma ne abbiamo un altro. Vorremmo ballare con voi". Una volta insegnato ai giudici i passi di danza da eseguire, sulle note degli stessi brani, Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli sono andati in mezzo al palco e si sono scatenati. Un'esibizione, quella della coppia, che ha permesso loro di ottenere l'84 per cento dei sì della giuria popolare.