Marco Liorni? "Poverino": clamoroso a Reazione a Catena, come lo beccano

I commentatori social di Reazione a Catena sono un fenomeno particolare. Il programma condotto da Marco Liorni va benissimo a livello di ascolti e piace anche ai giovani, che replicano alcuni dei format di gioco con gli amici e sulle piattaforme di streaming. La Rai sta puntando forte su Reazione a Catena, che è stato prolungato ben oltre l’estate: una scelta lungimirante, dato che sta consentendo di battere costantemente e in maniera netta la concorrenza di Canale 5.

Marco Liorni, un destino amaro: Rai, ecco cosa sta succedendo

Sui social, e in particolare su X, ogni giorno la puntata è però accompagnata da diverse critiche agli autori del programma, accusati di sfavorire o favorire determinati concorrenti. Al momento nel mirino ci sono le campionesse in carica, che secondo alcuni sarebbero favorite da quesiti più semplici rispetto a quelli riservati agli altri. Persino in una puntata in cui non hanno vinto sono state criticate: una sorta di “rivolta preventiva”, dato che diversi utenti avevano capito che la risposta esatta del gioco finale. Le campionesse hanno invece sbagliato, indicando “traccia” al posto di “truppa” per chiudere la catena con “morale” e “scelta”.

"Tutto in 12 secondi". Reazione a Catena, come vengono umiliati i concorrenti: imbarazzo in Rai

Le Amiche in onda avrebbero potuto fare un colpo grosso e vincere altri 90mila euro, ma stavolta hanno sbagliato. Il delirio sui social non si è fermato e c’è anche chi se l’è presa con il programma, accusato di essere “schematico” nel suo gioco finale: “Ormai è sfacciatamente chiaro - si è lamentata una telespettatrice su X - Reazione a Catena è un gioco che costa poco a Rai 1. Se l’ultima catena è facile, la parola finale è improbabile. Se è difficile, la parola finale vale pochi piccoli. Povero Marco Liorni che fatica a restare impassibile”.

