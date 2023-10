Uomini e donne, Maria De Filippi rimprovera Gemma: "Non c'è bisogno di piangere"

12 ottobre 2023 a

Gemma Galgani e Maurizio: la puntata di Uomini e donne andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 è partita dal confronto tra i due. Il cavaliere, in particolare, è finito nella bufera per aver portato la dama torinese ad alcuni suoi eventi di lavoro, annunciandola a tutti i presenti. Maurizio, insomma, è accusato di aver usato Gemma per via della sua popolarità. Nel confronto di oggi, però, Maurizio si è giustificato dicendo che è stata Tina Cipollari a organizzare il viaggio di Gemma a Cagliari, dove poi ha preso parte all’evento sportivo in questione.

Alla fine la Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione con Maurizio. A quel punto la conduttrice del dating show, Maria De Filippi, l'ha un po' rimproverata: "Hai la consapevolezza che lui esca con te solo per farti vedere in pubblico, sennò non c’è bisogno di piangere quando chiami la redazione! Allora Maurizio, tu la inviti, lei ti dice di no e chiama la redazione in lacrime, convinta che potrebbe perderti. Gemma, non ti ha mai detto che se insisti sul lato dei baci lui fa 10 passi indietro? Ragazzi… Te lo mette per iscritto o ho capito male? C’è un messaggio che tu hai inviato alla redazione Gemma”. Secondo la De Filippi, dunque, la Galgani sarebbe sempre stata consapevole di ciò che stava facendo Maurizio.