Reazione a Catena, "amicizia finita in diretta": le Ridarelle, il video del "dramma"

Ancora loro, a Reazione a Catena - il quiz pre-serale campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1 - nella puntata di oggi, mercoledì 18 ottobre, si confermano campionesse le Ridarelle, il terzetto composto da Alessandra Anna e Benedetta, tutte di Padova, che hanno recentemente battuto le Amiche in Onda, che a lungo hanno spopolato nel programma.

Si confermano campionesse, le Ridarelle, ma non azzeccano la catena finale: dopo i tagli al montepremi giocavano per 17.250 euro. La loro risposta? "Tavoletta", ma la soluzione era "tacca": niente da fare, insomma. Ci riproveranno domani.

La soluzione, però, in questa puntata di Reazione a Catena sembrava alla portata. La catena finale, anche al popolo che commenta la trasmissione in tempo reale su X, sembrava semplice da risolvere. Certo, dare la soluzione in studio è tutt'altra cosa. Eppure, circola un video che in un certo senso conferma il fatto che la catena fosse sì risolvibile.

Eccoci al gioco finale, al momento in cui le Ridarelle scoprono che la risposta corretta era "tacca". E nelle immagini rilanciate da un utente su X che potete vedere in calce, ecco il terzetto che scopre di aver sbagliato la soluzione. Le facce? Tutte un programma: delusione tangibile. E quelle smorfie con cui il terzetto sembra dar la responsabilità ad Alessandra, che si era imposta sulla soluzione finale. "Se osservate bene si vede l'esatto momento in cui finisce una solida amicizia. Giustamente!", commenta tagliente l'utente. Avrà ragione?