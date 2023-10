Tu si que vales, terrore in studio: boati e sirene, arrivano i vigili del fuoco

22 ottobre 2023 a

Come ogni sabato sera ecco che su Canale 5 va in onda l'allegra brigata di Tu si que vales, la corazzata dal cast stellare in cui spiccano Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. E nella puntata in onda sabato 21 ottobre il pubblico a casa ha assistito a una scena piuttosto peculiare.

Già, perché De Filippi, Ferilli, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi sono stati presi alla sprovvista da un'esibizione all'aperto, introdotta in modo sibillino da Alessio Skara: "Cari giudici state per sentire un gran rumore. Ma state tranquilli, è tutto sotto controllo", ha affermato.

E in effetti, il rumore c'è stato, eccome: sirene spiegate dei Vigili del fuoco, dunque dei forti boati. A quel punto ecco che sono arrivati i camion dei pompieri ed Ezio Placido, direttore coordinatore speciale, il quale ha aggiunto: "La manovra che andremo a vedere questa sera è di tipo complesso connessa a seguito di un’esplosione avvenuta nell’edificio civile all’altezza del quarto piano. Immaginiamo possa essere una fuga di gas".

Insomma, i Vigili del fuoco hanno mostrato al pubblico di Canale 5 e ai giudici come si cercano eventuali fughe di gas, una ricerca minuziosa ed in cui l'attenzione al dettaglio fa la differenza. "È come un film, lo stanno facendo davanti ai nostri occhi", ha commentato con ammirazione Gerry Scotti.