Sabrina Ferilli fatta sparire dalla diretta: Tu si que vales, cose mai viste

Come "cancellare" Sabrina Ferilli durante una trasmissione televisiva. Tutto vero: è quanto accaduto nel corso della puntata di Tu si que vales di sabato 7 ottobre, il varietà in onda su Canale 5 orchestrato da una magistrale Maria De Filippi.

Ma di cosa stiamo parlando? Presto detto. Come sempre, come ogni puntata, ecco che arriva il momento di Giovannino, il pupazzo che caratterizza il format. Ma in questo caso, Giovannino ha portato con sé anche Giovannina, la sua versione femminile, ovviamente a sua immagine e somiglianza.

Ma, attenzione: Giovannina aveva un'acconciatura che ricordava in tutto e per tutto quella della Ferilli, la stessa Ferilli che Giovannino - versione maschile - bersaglia puntata dopo puntata. E così ecco che Giovannino, per non farsi mancare nulla, ha poi piazzato davanti alla Ferilli una poltrona che recava la scritta "Giovannina". Risultato? La mitica Sabrina Ferilli invisibile, nascosta alle telecamere. Un peculiare momento di televisione.