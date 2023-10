Amici, scoppia il caso Rkomi: gelo della De Filippi

23 ottobre 2023 a

Ieri, domenica 22 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici, lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel corso della trasmissione, i telespettatori sono rimasti colpiti da un ospite di tutto rispetto: Rkomi. Il rapper milanese, autore di brani del calibro di Hollywood e Insuperabile, da qualche anno è sempre ai primi posti delle classifiche italiane. Tanto da essere chiamato come giudice a X Factor, il talent show trasmesso da Sky.

Tra i momenti più discussi della serata, c'è stata una sottile ma significativa frecciatina lanciata proprio da Rkomi, che ha lasciato molti telespettatori curiosi di scoprire a quale collega fosse rivolta. Il rapper milanese stava assistendo all'esibizione canora di Petit che, per l'occasione, stava cantando Sopra, un brano dell'artista romano Gazzelle. E, a quel punto, Rkomi avrebbe sottolineato che l'interpretazione dell'allievo della scuola fosse meglio dell'originale.

Sul web, i telespettatori hanno immediatamente colto il destinatario della frecciatina del rapper milanese. "Rkomi ma tutto apposto? Ma come ti viene di dire “forse meglio dell’originale” ?! Ma con quale coraggioooo! Gazzelle perdonalo, non sa quel che dice", scrive una utente su X. Un altro, forse molto curioso, chiede ironicamente: "Ditemi di più di Rkomi e Gazzelle“.

La querelle è risultata strana a molti fan, anche perché Rkomi e Gazzelle hanno collaborato insieme in passato, nel brano Me o le mie canzoni? contenuto nell’album di successo Taxi Driver. In ogni caso, è giusto ribadire che si tratta solo di ipotesi e, probabilmente, il commento del cantante potrebbe essere stato fatto senza malizia o seconde intenzioni.