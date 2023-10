Reazione a Catena, "ordini dall'alto": soldi, che bomba su Cugiverba

30 ottobre 2023 a

Dateci la nostra quotidiana puntata di Reazione a Catena. E ovviamente domenica non fa eccezione. E così eccoci negli studi di Rai 1, al seguitissimo programma di Marco Liorni, la puntata è quella di domenica 29 ottobre. E al quiz-show si confermano i campioni delle ultime puntate, ossia i Cugiverba, i quali stanno dimostrando di saperci fare, eccome. Ma in questo caso non sono riusciti a far lievitare ulteriormente il loro montepremi.

I Cugiverba, ovviamente, prima di accedere al gioco finale si sono sbarazzati delle rivali all'intesa vincente, il gioco che permette di accedere alla catena finale. All'ultimo atto i Cugiverba - terzetto romano composto da Stefano, Valentina e Valeria - accedono con un montepremi da ben 144mila euro. La parola finale era "lontani", la successiva iniziava per "an" e terminava con la "i".

"Le gufate di Liorni": Reazione a Catena, che fine fanno questi concorrenti

Il terzetto sceglie di non comprare il terzo elemento, che sarebbe stato poli. La loro risposta? "Antenati". Risposta però sbagliata: la soluzione era "antipodi". Va detto, in questo caso la soluzione del giallo non era certo delle più semplici. E questa circostanza, come sempre, ha scatenato illazioni e sospetti su X, laddove si raduna, cinguettio dopo cinguettio, il popolo del fu Twitter che segue in tempo reale Reazione a Catena. Il pensiero della vulgata, in sintesi? Li hanno fatti perdere, avevano bisogno di risparmiare. "Seee, ciao!!! Niente, stasera hanno avuto ordini dall'alto di risparmiare", commentava tagliente una utente. I Cugiverba, agguerritissimi, riproveranno a sbarcare il lunario già nella puntata di questa sera, lunedì 30 ottobre.