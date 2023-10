Reazione a Catena, scoppia il caso "reggiseno": "Ripigliatevi"

26 ottobre 2023 a

Nuova polemica a Reazione a Catena. Nella puntata di giovedì 26 ottobre in onda su Rai 1 sono molti i telespettatori che hanno contestato la medesima parola: "Reggiseno". Sui social infatti si legge: "No vabbè vai a pensare reggiseno con seconda e pezzo… autori…. Ripigliatevi". E ancora: "Il reggiseno al limite è una parte del bikini non un pezzo". "Reggiseno?", scrivono poi altri utenti del web alquanto perplessi. Insomma, ancora una volta al pubblico non va giù la parola da indovinare.

Intanto, nello studio di Marco Liorni c'è stato un nuovo passaggio di testimone: i Greentosi che hanno eliminato le campionesse in carica, le Ciao Coach. Ma non solo, perché Federica, Giulia e Giuseppe sono riusciti a vincere ben 51.500 euro di montepremi.

Il trio siciliano è arrivato a "L’ultima catena" con un montepremi di partenza pari a 103mila euro, mai dimezzato fino all’ultima parola. Poi Federica, Giulia e Giuseppe hanno deciso di non prendersi rischi e comprare il terzo elemento. Tra "Interno" e "X" i neo campioni hanno indovinato la parola "Prodotto", portandosi a casa l’incredibile cifra di 51.500 euro. Un vero e propro inizio col botto per i Greentosi, i quali stanno già collezionando complimenti.