Reazione a Catena, “tre gnucchi, soldi regalati”: cosa non torna sui nuovi campioni

I Greentosi hanno spodestato le campionesse in carica, le Ciao Coach, e sono stati baciati dalla fortuna riuscendo a vincere l’incredibile cifra di 51.500 euro alla prima apparizione a Reazione a Catena. Il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni si conferma un colosso a livello di ascolti, anche grazie all’enorme seguito social, con gli utenti che giocano e commentano in tempo reale. Il passaggio di consegne tra le Ciao Coach e i Greentosi ha però fatto storcere il naso, come spesso avviene in questi casi.

La nuova squadra campione è “colpevole” di aver avuto la meglio all’intesa con soli cinque punti totalizzati, approfittando della serata da dimenticare delle Ciao Coach, che si sono fermate a quattro. Di conseguenza i Greentosi sono arrivati all’ultima catena con un montepremi di partenza pari a 103mila euro, poi dimezzato a 51.500: i tre concorrenti hanno indovinato la parola “prodotto” che collegava “interno” e “x”, portando a casa una cifra enorme al primo colpo. Di certo c’è stata un po’ di fortuna ad assistere la loro scalata, ma al tempo stesso va riconosciuto che non è mai semplice avere la meglio nell’intesa vincente e poi indovinare l’ultima catena, tra l’altro senza lasciare per strada troppi soldi del montepremi iniziale.

Le "Ciao Coach" vincono ancora? Asfaltate a tempo record: Gessetti, che fucilata!

Sui social però i nuovi campioni hanno subito avuto diversi detrattori. “Questi 3 gnucchi sono diventati campioni e hanno vinto 50mila euro? Vabbè”, ha twittato un utente. “Questi si sono ritrovati campioni per miracolo e hanno pure vinto 50mila euro”, un altro commento. “Non ci credo che hanno regalato 50mila euro a questi tre con una parola così facile! Per nulla meritati”, si legge ancora. E poi ovviamente c’è chi ha ritirato fuori i Dai e Dai, i campioni più amati di questa edizione, che sono durati a lungo ma hanno vinto meno di quanto avrebbero meritato.

