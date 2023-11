Uomini e Donne, Silvio sconvolge De Filippi: "Sono un clochard benestante"

03 novembre 2023 a

Silvio Venturato cerca casa. Il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di lasciare Novara per andare a vivere a Nettuno. Venturato infatti vive a casa di un amico, lo chef che ha lavorato nel suo ristorante. L'uomo ha deciso di trasferirsi quando ha chiuso la sua frequentazione con Gemma Galgani e ha iniziato una conoscenza con un’altra donna, fuori dal programma. Il cavaliere del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è andato a vivere a casa di questa signora, lasciando il suo appartamento. La frequentazione è durata, però, solo un mese e così poi ha dovuto cercare un’alta sistemazione e ha scelto di stabilirsi a Nettuno, dal suo amico appunto.

"La popolarità che mi ha dato il programma (e che non mi aspettavo!) ha messo un carico di stress su quel rapporto. E poi c’era il labrador…", ha detto a Uomini e Donne Magazine in riferimento al motivo della loro separazione. A Silvio non piace che "alcune persone dopo una certa età iniziano a trattare i cani come se fossero i loro compagni, cercano le coccole e l’affetto – persino i baci – che magari non trovano più in casa". Un atteggiamento che a Venturato non è mai andato giù.

Il cavaliere non si sente a suo agio "a mangiare con il muso di un cane vicino, oppure a tenere un animale nel letto". E sulla questione economica ha ammesso: "Io ho sempre avuto alti e bassi, non è mai stato un problema per me! Quando serve taglio le spese superflue e mi accontento. L’importante è stare all’interno di una coppia che si ama davvero. Ci sono passato, so che se un rapporto è forte la coppia resiste anche ai momenti no. Se credo in ‘due cuori e una capanna’? Assolutamente sì! Io mi considero un 'clochard benestante', che può permettersi di vivere dove vuole facendo quello che gli piace".