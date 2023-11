Reazione a Catena nel caos: "Anche mio nonno!", i Super G massacrati dai... Dai e Dai

05 novembre 2023 a

Una puntata particolare, quella andata in onda sabato 4 novembre di Reazione a Catena. Siamo ovviamente tornati nello studio che è il regno di Marco Liorni, quello da cui va in onda il seguitissimo quiz in fascia pre-serale che, su Rai 1, domina in termini di share e sera dopo sera sbaraglia la concorrenza.

Una puntata particolare perché, ancora una volta, ci sono dei nuovi campioni. Già, a Reazione a Catena negli ultimi giorni gli avvicendamenti al vertice sono molteplici, repentini, frequenti. E così ecco che ad imporsi in questo caso sono i Super G, i quali all'intesa vincente si sono sbarazzati de I non solo Boomer, da pochissimo campioni in carica.

All'ultimo gioco si qualificano con 114mila euro di montepremi potenziale. Il terzetto - composto da Alberto, Massimo ed Andrea - dopo qualche dimezzamento, alla prima botta, hanno portato a casa una cifra davvero sensazionale: la bellezza di 57mila euro.

Dunque, serata particolare perché si tratta della vincita più alta di una squadra all'esordio per questa edizione di Reazione a Catena, record a parimerito con i Centrifugati, che sbancarono incassando la medesima cifra lo scorso 8 luglio.

Ma la serata è particolare anche perché su I Super G è tornato ad aleggiare il fantasma dei Dai e Dai, terzetto di campionissimi che però secondo la vulgata del popolo che segue il format su X sarebbero stati scientemente penalizzati dagli autori, che considerandoli troppo forti avrebbero riservato loro catene assai ardue per impedire la vittoria. Tant'è, su X i cinguettii rievocativi si sprecavano: "Solidarietà ai Dai e Dai, stasera anche mio nonno ne ha prese tre, dovreste chiedere scusa! Hanno vinto tutti con catene ridicole! In alcune delle loro evitavate la spiegazione perché non c'era", scriveva un utente infuriato. Già, i Dai e Dai non spariranno... mai.