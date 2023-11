Ballando, veleno-Lucarelli contro Matano: che foto pubblica durante la puntata

05 novembre 2023 a

Spietatissima Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1.

La puntata è quella andata in onda poche ore fa, sabato 4 novembre, puntata durante la quale Selvaggia ha colpito con una metaforica freccia avvelenata Alberto Matano, suo collega nella giuria delle danze e delle palette.

La ragione? Nel corso della penultima puntata al pubblico che commentava Ballando da casa sui social non era sfuggito un dettaglio, relativo proprio a Matano: un inquadratura aveva svelato che come sfondo sul suo smartphone aveva una sua foto posata. E insomma, l'ironia dilagava online: "Egocentrico", "Ma davvero?", "Egomaniaco" e via discorrendo.

Bene, nel corso della puntata successiva, la Lucarelli ha rincarato la dose contro Matano. Come? Presto detto: in una story su Instagram ha mostrato il suo telefono. Dove come sfondo aveva messo una foto di Matano: lo sfottò è servito.