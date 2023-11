Domenica In, Mara Venier spiazza l'ospite: "Ho assistito alle liti con tuo marito"

05 novembre 2023 a

Tra Mara Venier e Paola Perego c'è un'amicizia decennale. Lo dimostrano nella puntata del 5 novembre di Domenica In. Qui la conduttrice di Rai 1 ospita l'amica e collega. E non mancano rivelazioni private, a partire dal matrimonio di Paola con Lucio Presta. "Stiamo insieme ormai da 26 anni", racconta la Perego prima di aggiungere: "Non mi volevo sposare, perché avevamo entrambi divorzi alle spalle. Poi me lo ha chiesto per l'ennesima volta, ho detto sì e c'è rimasto malissimo".

I due però condividono anche il lavoro. Presta è infatti un agente di personaggi di spettacolo, tra cui la stessa Paola. "Ho assistito - ammette la conduttrice spiazzando l'ospite e il pubblico - a liti con tuo marito, perché lui ti proponeva anche cose interessanti di lavoro e tu dicevi no. Sei abbastanza anomala nel panorama televisivo".

E la collega non attende a replicare: "È vero. Io non amo esserci per il gusto di esserci, amo esserci se ci sono proposte carine. Grazie a dio ho una vita ricca e non devo fare qualcosa per forza". La Perego ha infatti due figli: Giulia e Riccardo e due nipotini, Alice e Pietro. "Giulia e Filippo sono una coppia meravigliosa", dice a proposito della sua primogenita. "Lei mi ha voluta in sala parto, oggi Pietro dorme da me almeno una volta a settimana".