Domenica In, Mara Venier: "Sono stata male", compleanno da incubo

Non un bel compleanno per Mara Venier, che lo scorso 20 ottobre ha spento 73 candeline. A raccontare cos'è accaduto è stata la stessa conduttrice, che ieri a Domenica In su Rai 1 ha ricevuto gli auguri da tutti gli ospiti. La produzione le ha anche fatto una sorpresa, cantandole "Tanti auguri a te" e facendola emozionare.

Il giorno del suo compleanno, però, la Venier lo avrebbe trascorso in maniera meno spensierata. Con gli occhi lucidi e la voce rauca, la conduttrice ha spiegato di essere stata bloccata a letto negli ultimi giorni per via dell'influenza. Le sue condizioni di salute, insomma, non le hanno permesso di viversi il suo compleanno in modo felice e sereno. "Sono stata male, non ho risposto a tutti quelli a cui avrei voluto dire 'grazie' perché ero bloccata a letto e anche oggi ho poca voce, scusate", ha rivelato la stessa Mara Venier in puntata. Infine, ha chiesto scusa a tutti coloro i quali le avevano rivolto un messaggio e un pensiero sui social.

Nei giorni scorsi, ad augurarle pubblicamente buon compleanno è stato anche il marito, Nicola Carraro, che su Instagram ha pubblicato la foto di un passato compleanno di Mara, in cui si vede la conduttrice mentre soffia su una candelina e lui che la abbraccia. A corredo queste dolci parole: "Auguri mio grande amore". "Grazie amore mio", ha risposto poi la Venier.