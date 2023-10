Domenica In, Mara Venier: "Non puoi dirlo", l'ospite che la fa infuriare

29 ottobre 2023 a

A Domenica In, su Rai 1, si è tornato a parlare di quanto è accaduto nella puntata di Ballando con le stelle. Mara Venier ha colto l’occasione per fare una tirata d’orecchie a Guillermo Mariotto, non avendo gradito un suo commento dopo l’esibizione di Paola Perego. Quest’ultima ha ballato una bachata e ha impressionato soprattutto per il vestito molto sensuale, con Mariotto che però ha preteso ancora di più da lei. Nulla di male, se non fosse che ha tirato in ballo anche Wanda Nara.

E non lo ha fatto in modo propriamente delicato, cosa che la Venier gli ha poi rimproverato nel corso di Domenica In. Nel suo giudizio Mariotto ha utilizzato un linguaggio poco elegante nei confronti della moglie di Mauro Icardi, parlando del suo fisico e mettendolo a paragone con quello della Perego. “Guarda l’argentina - ha dichiarato Mariotto - ci sta il lato B spropositato e le gambe di un calciatore, eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere, trenta volte lei”. Sebbene l’intento di Mariotto era quello di fare un complimento alla Perego in versione super sensuale, alla Venier non sono piaciute le parole che ha utilizzato.

“Quello che hai detto a Wanda non è giusto - gli ha fatto notare - hai sbagliato e devi chiederle scusa. Capisco che tu volessi fare un commento colorito, ma non è questo il modo. Devi chiedere scusa”. Mariotto non si aspettava una tale reazione da parte della Venier, ma non ha avuto problemi a chiedere scusa: ha poi ribadito che non era sua intenzione risultare offensivo nei confronti di Wanda Nara, ma piuttosto voleva fare un complimento alla Perego.