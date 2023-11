Elena, gambe aperte davanti a tutti: Uomini e donne, momento sconcertante

Roberto Tortora 07 novembre 2023 a

a

a

Questa volta Elena Di Brino ha lasciato tutti senza parole. La dama di Uomini e Donne è stata la protagonista assoluta dell’ultima puntata, in cui ha sfilato insieme alle altre donne. La Di Brino aveva già fatto molto discutere negli ultimi tempi per la sua frequentazione con il cavaliere Maurizio.

Una volta entrata in studio, ha fatto la sua passerella e… si è seduta su un tavolino di fronte a Tina Cipollari e Gianni Sperti ed ha improvvisamente allargato le gambe! Sia gli opinionisti che gli altri presenti in studio sono rimasti a bocca aperta, in particolare la Cipollari. Quest’ultima, una volta finita la sfilata, ha preso la parola per commentare un momento assai imbarazzante: “Mi auguro che le telecamere non abbiano ripreso proprio questo momento…Io, Gianni e tutte le signore nel pubblico siamo sconcertati… Maria, ma si può?”.

Furbescamente, la De Filippi ha passato la palla ai cavalieri seduti in studio e, tra i più critici, c’è stato Marco che ha sentenziato: “Trovo il tutto un po’ troppo volgare”. Applausi scroscianti in studio per lui. Tina Cipollari, poi, ha ripreso la parola, affermando come Elena abbia i suoi tempi e che se non è sicura di un uomo, non si concede. La Di Brizio replica: “È quello il bello… Vedere e aspettare…”.

Gemma Galgani ha quindi preso la palla al balzo per provocarla: “Aspetta e spera…”. Ma anche stavolta Elena non si è impaurita rispondendole a tono: “Sicuramente meno di te Gemma…Sono 14 anni che aspetti…”. La performance, comunque, non è stata apprezzata e, a fine puntata, nella classifica di gradimento Elena si è piazzata all’ultimo posto.