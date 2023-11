Amichette massacrate, "qualcosa di deprecabile": chi le asfalta a Reazione a Catena

24 novembre 2023 a

a

a

No, non c'è mai pace per Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 sembra essere legato a doppio filo alla polemica, come se fosse uno dei pilastri su cui si basa il format. Polemica che non riguarda lo studio, ma il pubblico a casa, sempre pronto a menar fendenti commentando la puntata in tempo reale su X. E quanto accaduto nell'emissione di giovedì 23 novembre non fa eccezione.

Nella puntata del compleanno di una delle Amichette, il terzetto che ormai da qualche giorno domina Reazione a Catena, ecco che le campionesse in carica - dopo essersi confermate all'Intesa vincente contro gli sfidanti di turno, gli Un due tre - riescono ad incrementare il loro bottino vincendo anche al gioco finale, quello dell'Ultima catena. Già: Milena, Alessandra e Simona si stanno confermando toste e preparate.

All'ultimo gioco si sono qualificate con un montepremi potenziale pari a 101mila euro, cifra che taglio dopo taglio è scesa fino a 12.625 euro. La soluzione finale la dovevano trovare tra "blu" e "piano", quest'ultimo il terzo elemento acquistato dalle Amichette. La parola misteriosa iniziava per "no" e finiva per "e". Oggettivamente, semplicissima: la soluzione era "nobile" e le Amichette la hanno azzeccata.

Le Tre amichette sconvolgono Liorni: "Ha letto male", cosa le scappa di bocca | Video

Apriti cielo! Ecco infatti che su X è montata virulenta la polemica. Secondo diversi fan di Reazione a Catena, infatti, la soluzione sarebbe stata troppo semplice. "Chissà le associazioni di parole che ci saranno a fine dicembre", commentava uno. "Era un po' scontata", aggiungeva un altro più diplomaticamente. "Regalare i soldi", sentenziava un terzo. Eppure c'era chi faceva notare: "Ci stavano ugualmente e in modo perfetto sia notte che nobile, situazione che depreco sempre". Insomma, critiche - e pesanti - anche in quest'ultimo caso.